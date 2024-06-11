  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
١١‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٢ ص

العراق ...المقاومة الاسلامية تستهدف "هدفا حيويا" في إيلات

العراق ...المقاومة الاسلامية تستهدف "هدفا حيويا" في إيلات

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الثلاثاء، استهدافها "هدفا حيويا" في إيلات (أم الرشراش) بالطيران المسير.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت في بيان على قناتها في "تيلغرام": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11 / 6 / 2024، هدفا حيويا في إيلات (أم الرشراش) المحتلة، بواسطة الطيران المسير".

وأضاف البيان: "وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وقبل أيام أعلنت "المقاومة العراقية" استهدافها ميناء حيفا بالطيران المسير.

/انتهى/

رمز الخبر 1945354

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات