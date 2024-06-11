السفارة الإيرانية في فيينا تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات الرئاسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في فيينا على حسابها الرسمي في الفضاء الإلكتروني، استعدادها لجمع أصوات المواطنين الإيرانيين في النمسا وسلوفاكيا، قائلة: أيها المواطنون الأعزاء، الجولة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية ستجرى في النمسا وسلوفاكيا في نفس توقيت إيران من الساعة 8:00 صباحًا حتى 6:00 مساءً يوم الجمعة الموافق 28 يونيو 2024.

وأضافت السفارة الإيرانية في فيينا عاصمة النمسا: في فيينا ستجرى هذه الانتخابات في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما سيتم الإعلان عن عناوين الفروع الأخرى قريبًا، ويضيف أن جميع المواطنين الإيرانيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، والذين ولدوا قبل 2006/6/29، يمكنهم المشاركة في هذه الانتخابات بشهادة ميلادهم وبطاقتهم الوطنية أو جواز السفر. وجميع المواطنين المؤهلين مدعوون للمشاركة في هذه الانتخابات.

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