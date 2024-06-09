متحدث لجنة الانتخابات: بدأ الحملات الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن محسن إسلامي المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران قال في تصريح له: تم تأييد أهلية مصطفى بور محمدي، سعيد جليلي، محمد باقر قاليباف، علي رضا زاكاني، أمير حسين قاضي زاده هاشمي ومسعود بزشكيان لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2024.

وبعد إعلان أسماء المرشحين المؤهلين للانتخابات الرئاسية، بدأت فترة الحملات الانتخابية للمرشحين وتستمر حتى صباح الخميس 27 حزيران.

وأعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في البلاد أنه وفقا للمادة 66 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن أنشطة الدعاية للمرشحين ستبدأ من تاريخ إعلان الأسماء وتنتهي قبل 24 ساعة من التصويت، وهو الساعة الثامنة صباحا في يوم الخميس 27 حزيران.

وقد تم تحديد موعد التصويت لانتخاب الرئيس التاسع لإيران يوم الجمعة 8 حزيران. وإذا لم تحسم نتيجة الانتخابات ستتجه إلى جولة ثانية تجري يوم الجمعة 5 تموز.

وتم تحديد يوم 28 حزيران/يونيو لانتخاب رئيس جديد لإيران عقب استشهاد الرئيس آية الله ابراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية كانت تقله مع وزير الخارجية وعدد آخر من المسؤولين في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب البلاد.