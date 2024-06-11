لجنة الانتخابات الرئاسية تحدد 250 مركز اقتراع على صعيد العالم لتصويت الرعايا الايرانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضح اسلامي في تصريح له اليوم الثلاثاء، ان المواطنين الايرانيين خارج البلاد، لديهم الاختيار في تقديم جوازات السفر من اجل التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية الاسلامية الرابعة عشرة، ولا حاجة الى بطاقات الهوية او الجنسية في هذا الخصوص.

علما ان الانتخابات الرئاسية الـ 14 في ايران، ستجري في 28 حزيران / يونيو 2024م، وسيخوض المنافسة لتولي المسؤولية، 6 مرشحين وهم : سعيد جليلي، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحمد باقر قاليباف، وعلي رضا زاكاني، ومصطفى بور محمدي، ومسعود بزشكيان.

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