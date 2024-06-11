  1. إيران
  2. السياسة
١١‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٥:٢٧ م

لجنة الانتخابات الرئاسية تحدد 250 مركز اقتراع على صعيد العالم لتصويت الرعايا الايرانيين

لجنة الانتخابات الرئاسية تحدد 250 مركز اقتراع على صعيد العالم لتصويت الرعايا الايرانيين

اعلن رئيس لجنة الانتخابات رئاسة الجمهورية الـ 14 في ايران "محسن اسلامي"، عن تحديد 250 مركز اقتراع على صعيد العالم لاستقبال الناخبين الايرانيين المقيمين في خارج البلاد من اجل التصويت في هذه الانتخابات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضح اسلامي في تصريح له اليوم الثلاثاء، ان المواطنين الايرانيين خارج البلاد، لديهم الاختيار في تقديم جوازات السفر من اجل التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية الاسلامية الرابعة عشرة، ولا حاجة الى بطاقات الهوية او الجنسية في هذا الخصوص.

علما ان الانتخابات الرئاسية الـ 14 في ايران، ستجري في 28 حزيران / يونيو 2024م، وسيخوض المنافسة لتولي المسؤولية، 6 مرشحين وهم : سعيد جليلي، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحمد باقر قاليباف، وعلي رضا زاكاني، ومصطفى بور محمدي، ومسعود بزشكيان.

/انتهى/

رمز الخبر 1945381

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات