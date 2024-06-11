تشكيل ملف قضائي في قضية تحطم مروحية رئيس الجمهورية ورفاقه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح المتحدث باسم السلطة القضائية في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "أن السلطة القضائية تحاول تطوير علاقاتها القانونية والقضائية مع دول الجوار والدول الصديقة، وبطبيعة الحال، عندما تتطور العلاقات السياسية والاقتصادية مع البلدان الاخرى، فتحتاج القضايا القضائية والقانونية إلى التطوير أيضا".

وتابع: "في الأسابيع الأخيرة، تم إرسال أو يجري إرسال ثلاثة وفود قضائية دولية إلى بلدان مختلفة. وقد قام نائب رئيس السلطة القضائية الدولي برحلة وسيقوم اليوم رئيس السلطة القضائية برحلة أيضا إلى دولة قطر الصديقة والشقيقة حيث سيلتقي بمسؤولين قطريين رفيعي المستوى ويناقش القضايا ذات الاهتتمام المشترك".

وقال جهانغير: "من القضايا المهمة التي تهمنا على المستوى القانوني والدولي، مسألة إدانة الجرائم الشنيعة التي يرتكبها النظام الإسرائيلي الغاصب، وتقديم الرد المناسب لهذا النظام الإجرامي".

وأشار المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الى قضة تحطم مروحية رئيس الجمهورية التي أدت الى استشهاد الرئيس وزير الخارجية ورفاقهما الاخرين وقال: "تم تشكيل ملف قضائي في قضية تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية في منظمة القوات المسلحة القضائي".

وأوضح في هذا السياق: "يقوم الضباط بجمع الأدلة والتقارير النهائية، وفور الانتهاء من التحقيق وتقديمه للقضاء، سيتم متابعة القضية بكافة أبعادها وسيتم الإبلاغ اللازم في الوقت المحدد".

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