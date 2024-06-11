رئيس السلطة القضائية يزور الدوحة بدعوة من رئيس مجلس القضاء الأعلى القطري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح مساعد رئيس القضاء، وامين لجنة حقوق الانسان الوطنية في ايران كاظم غريب آبادي تماشياً مع الدبلوماسية القضائية وتطور التفاعلات القضائية بين جمهورية إيران الإسلامية والدول الأخرى، سيزور رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في رحلة ليوم واحد إلى قطر بدعوة من رئيس مجلس القضاء الأعلى بدولة قطر.

وأشار غريب ابادي إلى خطط هذه الرحلة، فقال: اللقاء مع أمير قطر ورئيس مجلس القضاء الأعلى في هذا البلد، وحضور تجمع الإيرانيين المقيمين في قطر، والتوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون القضائي وإبرام اتفاقية بشأن المساعدة القضائية في المسائل الجنائية بين البلدين، هي خطط السفر الرئيسية لرئيس السلطة القضائية في جمهورية إيران الإسلامية الى قطر.

وقال غريب آبادي: أيضًا، وفي إطار الدبلوماسية القضائية، سيحضر رئيس المحكمة العليا والنائب العام للبلاد بشكل منفصل اجتماع رؤساء المحاكم العليا والمدعين العامين لدول بريكس الأسبوع المقبل.

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