وزير الدفاع: أنظمتنا الدفاعية ضامنة للدفاع عن البلاد وصادراتنا في عهد الشهيد رئيسي تضاعفت 3 مرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح العميد محمد رضا اشتياني أن وزارة الدفاع هي مجموعة كبيرة جداً في مجالات التكنولوجيا والأسلحة والمعدات والخدمات، وأضاف: "كان الرئيس الايراني الراحل الشهيد آية الله رئيسي دائماً يزور منجزات هذه الوزارة سواء علناً أو سراً، وهذا ضاعف معنويات المتخصصين الداخليين".

وأشار وزير الدفاع إلى الرحلات الخارجية للرئيس الراحل وقال: "قدم الشهيد رئيسي في هذه الرحلات فرصاً لعرض إنجازات وزارة الدفاع للدول المستقلة، وعلى أساس إقامة العلاقات مع تلك الدول تم توفير فرص التصدير، حيث نما حجم صادراتنا في هذا المجال 3 أضعاف".

وذكر وزير الدفاع أنه في مجال الدفاع، سواء في مجال الارتفاعات المنخفضة أو في مجال الارتفاعات المتوسطة والعالية، لدينا أنظمة يمكنها ضمان الدفاع عن البلاد، مضيفًا: "إنتاج المعدات الدفاعية هو عمل وزارة الدفاع ومهمتها".

وذكر العميد اشتياني أن كل قرار يتم اتخاذه في المجالات الاستراتيجية والعامة للبلاد يجب بالتأكيد مناقشته في المجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفًا: "في هذه الاجتماعات يعبر الأشخاص في مختلف المجالات عن وجهات نظرهم المتخصصة وان يتمكن شخص أن من اتخاذ القرار الصحيح رغم آراء ونقاط الاختلاف، هو أمر مهم جداً، وأن الشهيد آية الله رئيسي قام بهذا العمل بشكل جيد".

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