ارسال اوراق الاقتراع إلى أنحاء البلاد وتوفير امكانية التصويت للحجاج الايرانيين خلال مراسم الحج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الداخلية: "بدأت عملية إرسال اوراق الاقتراع للإنتخابات الرئاسية الرابعة عشرة إلى مختلف مناطق البلاد، كما تمت تجهيز ومراجعة أجهزة تحديد الهوية".

وأضاف أحمد وحيدي: "ستجري الانتخابات الرئاسية في 28 يونيو الحالي في ما يقرب من 90 ألف مركز اقتراع في انحاء البلاد".

وأوضح: "كذلك من المقرر خلال عملية التصويت في الخارج، ان نوفر امكانية التصويت للزوار الايرانيين الذين يتواجدون في أعتاب المقدسة في العراق و المدينة المنورة ومكة وجدة، ونأمل أن يتم التعاون اللازم من قبل الأجهزة الدبلوماسية للدول المعنية بهذا الخصوص".

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