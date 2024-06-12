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١٢‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٠:٣١ ص

احدث استعدادات الداخلية الايرانية لاجراء الانتخابات الرئاسية؛

ارسال اوراق الاقتراع إلى أنحاء البلاد وتوفير امكانية التصويت للحجاج الايرانيين خلال مراسم الحج

ارسال اوراق الاقتراع إلى أنحاء البلاد وتوفير امكانية التصويت للحجاج الايرانيين خلال مراسم الحج

أعلن وزير الداخلية الايراني، احمد وحيدي انها بدأت عملية ارسال اوراق الاقتراع للإنتخابات الرئاسية في دورتها الرابعة عشرة إلى أنحاء البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الداخلية: "بدأت عملية إرسال اوراق الاقتراع للإنتخابات الرئاسية الرابعة عشرة إلى مختلف مناطق البلاد، كما تمت تجهيز ومراجعة أجهزة تحديد الهوية".

وأضاف أحمد وحيدي: "ستجري الانتخابات الرئاسية في 28 يونيو الحالي في ما يقرب من 90 ألف مركز اقتراع في انحاء البلاد".

وأوضح: "كذلك من المقرر خلال عملية التصويت في الخارج، ان نوفر امكانية التصويت للزوار الايرانيين الذين يتواجدون في أعتاب المقدسة في العراق و المدينة المنورة ومكة وجدة، ونأمل أن يتم التعاون اللازم من قبل الأجهزة الدبلوماسية للدول المعنية بهذا الخصوص".

/انتهى/

رمز الخبر 1945400

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