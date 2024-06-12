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١٢‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٤:٣٤ م

حزب الله يتوعد إسرائيل: جهزي نفسك للبكاء والعويل

حزب الله يتوعد إسرائيل: جهزي نفسك للبكاء والعويل

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أنه "كلما استشهد قائد ازدادت المقاومة قوة وعزمًا وبأسًا في الميدان".

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه رأى السيد صفي الدين وفي كلمة له خلال مراسم تشييع الشهيد المجاهد الحاج طالب سامي عبد الله "أبي طالب" في بيروت، أن العدو ما زال على حماقته وغيه، ولم يتعلم من كل التجارب التي مضت، حين يعتقد بأن شهادة القادة سيضعف المقاومة، مشددًا على أنه إذا كانت نية الاحتلال من الاغتيالات النيل من عزيمتنا لثنينا عن نصرة المظلومين فالرد أننا سنزيد عملياتنا شدة وبأسًا.

وقال السيد صفي الدين: "إذا كان العدو يصرخ ويئن مما أصابه في شمال فلسطين فليجهز نفسه للبكاء والعويل".

وأضاف السيد صفي الدين: "الشهادة هي الطريق الأسرع لبلوغ غاية المنى والكمال حيث يلتحقون بمن مضى من الشهداء والأولياء".

وذكر صفي الدين، أنه "إذا كان الجيش الاسرائيلي يصرخ ويئن مما أصابه في شمال فلسطين فليجهز نفسه للبكاء والعويل".

/انتهى/

رمز الخبر 1945423

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