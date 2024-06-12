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١٢‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٥:٣٧ م

العميد فدوي: القوات المسلحة اليمنية تمكنت من فرض حصار فعلي على الصهاينة

العميد فدوي: القوات المسلحة اليمنية تمكنت من فرض حصار فعلي على الصهاينة

لفت نائب القائد العام للحرس الثوري، العميد علي فدوي، إلى ان القوات المسلحة اليمنية تمكنت من فرض حصار فعلي على الصهاينة، وأعلنت ذلك رسميًا ونفذته، وحتى الآن ضربوا 100 سفينة؛ هذا أمر عظيم جدًا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن نائب القائد العام للحرس الثوري قال في تصريح له إن القوات المسلحة اليمنية قامت أول أمس بضرب سفينة بريطانية، وقبل أيام قليلة ضربوا حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور.

وتابع، إن رمز القوة العسكرية الأمريكية هو البحرية، ورمز البحرية هو حاملة الطائرات التي تحميها 8 سفن، لكنهم لم يتمكنوا من فعل شيء.

وأضاف، إن القوات المسلحة اليمنية تمكنت من فرض حصار فعلي على الصهاينة، وأعلنت ذلك رسميًا ونفذته، وحتى الآن ضربوا 100 سفينة؛ هذا أمر عظيم جدًا.

وقال نائب القائد العام للحرس الثوري إن اليمن الذي لم تكن لها أهمية تُذكر قبل 10 سنوات، يتصرف الآن كقوة عظمى بوجه الأمريكيين والأوروبيين.

رمز الخبر 1945426

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