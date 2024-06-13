مخبر: علاقات طهران وموسكو استراتيجية وتقوم على مبادئ ثابتة

وبحسب وكالة مهر للأنباء، أعرب محمد مخبر، القائم بأعمال رئيس الجمهورية الإيرانية، في محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الخميس، عن تقديره مرة أخرى لتعاطف حكومة هذا البلد مع حكومة وشعب إيران في أعقاب استشهاد الدكتور رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما هنأه بمناسبة حلول الذكرى السنوية لاستقلال روسيا الاتحادية،مؤكدا إن العلاقات بين طهران وموسكو استراتيجية وتقوم على مبادئ ثابتة، وأضاف: يعد التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات المبرمة، بما في ذلك في قطاعات التجارة والترانزيت والطاقة، على رأس جدول الأعمال للعلاقات الثنائية، وجمهورية إيران الإسلامية عازمة على تنفيذه.

واستعرض مخبر كذلك التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين إيران وروسيا، وخاصة في ممر العبور بين الشمال والجنوب، ومجموعة البريكس والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وشدد على أهمية ترسيخ الأسس القانونية للتعاون المتبادل.

وفي هذه المحادثة الهاتفية، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو يعزي حكومة وشعب إيران باستشهاد السيد رئيسي، مستوى التعاون وسرعة تطور العلاقات بين طهران وموسكو في مختلف القطاعات الاقتصادية بأنه جيدة ومرضي، معتبراً وثيقة التعاون الشاملة بين البلدين أساساً قانونياً مناسباً لتطوير العلاقات بين البلدين.

كما اكد الرئيس الروسي من جهته ، ان التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات على رأس جدول الأعمال للعلاقات الثنائية.

وأشار كذلك إلى الموافقة والتوقيع على قانون التجارة الحرة بين الاتحاد الأوراسي والجمهورية الإسلامية الإيرانية، واعتبر ذلك أرضية مناسبة لتطوير وتعزيز وديناميكية العلاقات التجارية بين البلدين.وشدد على ضرورة متابعة الأطراف لتنفيذ الاتفاقيات بين البلدين وخاصة في قطاعي النقل والطاقة.

كما تمنى فلاديمير بوتين النجاح للشعب الإيراني في الانتخابات الرئاسية المقبلة.