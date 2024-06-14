قائد الثورة: ينبغي أن تتواصل براءة هذا العام إلى ما بعد موسم الحج في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن أجزاء من رسالة سماحة القائد التي سيقرأها وينشرها، السبت، ممثل الفقيه الإسلامي ورئيس بعثةحجاج إيران في مراسم البراءة من المشركين في صحراء عرفة، تتضمن ما يلي:

- التجمع الكبير ومناسك الحج المعقدة، كلما نظر إليها بعين التأمل، كانت مصدر قوة وثقة للمسلم، ومرعبة للعدو.

- يجب أن يستمر براءة هذا العام إلى ما بعد موسم الحج والميقات، في البلدان والمدن المأهولة بالمسلمين في جميع أنحاء العالم، وتتعدّى الحُجّاجَ إلى كلّ فردٍ من الناس.

- أنتم أيها الإخوة والأخوات الحجاج، أنتم الآن تقفون في ساحة التدرّب على هذه الحقائق والتعاليم الساطعة. فقربوا فكرَكم وعملَكم من معارف الحج أكثر فأكثر، وعودوا إلى دياركم بهذه الهويّة الممزوجة بامفاهيم السامية؛ هذه هي الهديّة القيّمة والحقيقيّة لرحلة حجّكم.

وقد تم نشر هذه الأجزاء من رسالة سماحة قائد الثورة على الموقع الافتراضي لمكتب حفظ ونشر آثار آية الله الخامنئي(مد ظله العالي).

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