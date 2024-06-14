إيران تعرف كيف تهزم الاستراتيجية الأميركية حتى يتم تعزيز قوة أنصار الله ولم ينتهك قرار مجلس الامن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت ممثلية إيران في الأمم المتحدة فيما يتعلق بمساعدة انصارالله على استهداف السفن في البحر الأحمر، أن أمريكا تعتقد أنها بقوتها العسكرية وهيمنتها السياسية على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمكنها فشل حركة المقاومة اليمنية بهدف مخاوفة إيران لقطع علاقتها مع أنصار الله، أو بانتهاك قرارات مجلس الأمن فإنها تضع نفسها في موقف خرق القرار.

لكن إيران تعرف كيف تهزم هذه الاستراتيجية الأمريكية حتى يتم تعزيز قوة أنصار الله ولم ينتهك قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة.

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