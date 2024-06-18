الیمن: مساندة أميركا لـ"إسرائيل" إرهاب حقيقي يهدَّد السلام العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد "محمد عبد السلام" على أنَّه "أما موقف اليمن بعملياته البحرية فهو مساندة الضحية في مواجهة الجلاد الأميركي و"الإسرائيلي".

ودعا العالم للخروج من دائرة الصمت ورفع الصوت في وجه أميركا لإيقاف إرهابها الدموي الوحشي بدعمها المفتوح والمفضوح لـ"إسرائيل" ضدّ قطاع صغير محاصر ينتشر به الدمار والدماء من كلّ الجهات.

وجدَّد التأكيد على أنَّ الإرهاب الأميركي يقوى على إشاعة الفوضى في العالم ولكنه لن يقوى على تطويع الأمم والشعوب الحرة المستعدة للمواجهة والمتمسكة بإرادة التحرر والاستقلال.

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