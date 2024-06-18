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١٨‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٠:٤٧ ص

الیمن: مساندة أميركا لـ"إسرائيل" إرهاب حقيقي يهدَّد السلام العالمي

الیمن: مساندة أميركا لـ"إسرائيل" إرهاب حقيقي يهدَّد السلام العالمي

أكد رئيس الوفد اليمني المفاوض، المتحدث باسم حركة انصار الله الیمنیة: أن مساندة أميركا لـ"إسرائيل" لارتكاب جرائم القرن في غزّة تمثل الإرهاب الحقيقي الذي يشكّل خطرًا على العالم وتهديدًا جديا للسلام العالمي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد "محمد عبد السلام" على أنَّه "أما موقف اليمن بعملياته البحرية فهو مساندة الضحية في مواجهة الجلاد الأميركي و"الإسرائيلي".

ودعا العالم للخروج من دائرة الصمت ورفع الصوت في وجه أميركا لإيقاف إرهابها الدموي الوحشي بدعمها المفتوح والمفضوح لـ"إسرائيل" ضدّ قطاع صغير محاصر ينتشر به الدمار والدماء من كلّ الجهات.

وجدَّد التأكيد على أنَّ الإرهاب الأميركي يقوى على إشاعة الفوضى في العالم ولكنه لن يقوى على تطويع الأمم والشعوب الحرة المستعدة للمواجهة والمتمسكة بإرادة التحرر والاستقلال.

/انتهى/

رمز الخبر 1945568

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