بالفيديو...الحجاج الایرانی يرفعون العلم الفلسطيني في مراسم اعلان البراءة ويهتفون شعار الموت لإسرائيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اعلنت منطمة الحج والزيارة الايرانية، انها بدأت مراسم اعلان البراءة عن المشركين في صحراء عرفات.

وبالتزامن مع بدء مناسك الحج وتواجد الحجاج في عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة، يقيم الإيرانيون مراسم البراءة من المشركين كما في السنوات السابقة.

كما قرأ ممثل الولي الفقيه في منظمة الحج والزيارة حجة الإسلام السيد عبد الفتاح نواب نداء سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الى الحجاج.

وفي السنوات الماضية، كانت هذه المراسم تقام في الهواء الطلق، لكن في السنوات الأخيرة، تقام في خيام إيرانية بحضور حماسي من الحجاج.

وحج هذا العام، حسبما سماه قائد الثورة بـ"حج البراءة"، أدان الحجاج، وهم يرفعون العلم الفلسطيني في أيديهم، جرائم نظام الاحتلال في غزة وهتفوا الموت لإسرائيل والموت لأمريكا. كما حضر هذا الحفل حجاج من بعض الدول الإفريقية.

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