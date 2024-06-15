مقتل ثلاثة صهاينة في حادث سيارة في سيناء

وأفادت وكالةفي هذا السياق قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس الجمعة، إن جيش الاحتلال قتل اثنين من الأسرى لديها في قصف جوي على مدينة رفح قبل أيام.

وبثت كتائب القسام مقطع فيديو أشارت خلاله إلى أن "الحكومة الإسرائيلية لا تريد عودة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة إلا في توابيت"، وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية تخدع أهالي الأسرى وأن الوقت ينفد.

وأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 253 على القطاع، وجاء فيه: إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 30 شهيد و 95 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشار التقرير إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

كما أعلن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37296 شهيد و 85197 اصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وختمت الوزارة تقريرها بتجديد مطالبتها ذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

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