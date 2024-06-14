الأردنيون يطالبون فصائل المقاومة بالتمسك بمطالبها بالمفاوضات مع الإحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سنبقى على العهد والوعد داعمين مؤازرين للأشقاء في غزة ومقاومتهم الشرعية هذا ما قالته حشود الأردنيين الذين خرجوا اليوم في مسيرة مركزية حاشدة بالقرب من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية للتأكيد على ان امريكا هي رأس الارهاب وهي المسؤول الأول عن كل قطرة دم فلسطيني هدرت بالقطاع.

وقال خالد الجهني عضو الملتقى الوطني لدعم المقاومة:" رغم كل الارهاب وكل المذابح الذي ترعاه الولايات المتحدة في غزة سيبقى هذا الشعب خلف المقاومة وسيخرج مؤيدا لها، حتى في معركتها التفاوضية وهي المسؤولة رقم واحد بدعم العدو الصهيوني وعن كل قطر الدم سالت على ارض غزة سواء بسواء مع الارهابيين في تل ابيب".

الأردنيين طالبوا من جميع فصائل المقاومة بالمفاوضات ان يتمسكوا بمطالبهم التي تمثل الشعب الفلسطيني كاملاً كحقهم بالتحرر وتقرير المصير والخروج الكامل لقوات الاحتلال الاسرائيلي من قطاع غزة.

وقال وائل السقا أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي:"نشد على ايدي المقاومة اين ان تستمر بمواقفها الصلبة تجاه مطالبها الرئيسة التي تمثل الشعب الفلسطيني وتمثل حقوقه في غزة وفي فلسطين وفي التحرر وفي إعاده خروج الصهاينة من غزة خروجا كاملا".

المظاهرة شهدت شعارات موجهة إلى جميع الأنظمة والحكومات العربية بضرورة قطع العلاقات مع الاحتلال الاسرائيلي وامريكا وإغلاق جميع مصالحهم الاقتصادية والدبلوماسية وانهاء النفوذ الأمريكي في الوطن العربي.

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