حماس ترحب باعتراف أرمينيا بدولة فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جددت حماس في بيان لها، الجمعة، دعوتها لدول العالم إلى اتخاذ خطواتٍ مماثلة بما يدعم نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، ويعزل الكيان الصهيوني المجرم المستمر في ارتكاب جريمة الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان، اليوم الجمعة، أنّ أرمينيا اعترفت رسمياً بالدولة الفلسطينية، ليرتفع بذلك عدد الدول المعترفة بفلسطين إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف البيان أنّ أرمينيا تدعم قرار الأمم المتحدة بشأن وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتؤيد حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهي “على قناعة تامة بأن هذا هو السبيل الوحيد لضمان قدرة الفلسطينيين والإسرائيليين على تحقيق تطلعاتهم المشروعة”.

وسبق لإسبانيا والنرويج وإيرلندا وسلوفينيا أن أعلنوا الشهر الماضي الاعتراف بدولة فلسطين، الأمر الذي ندّدت به تل أبيب في حينها، واعتبرته مكافأة لحركة حماس، واستدعت سفراءها لدى تلك الدول.

يشار إلى أنّ بريطانيا وأستراليا ومالطا أشارت خلال الأشهر القليلة الماضية إلى أنّها قد تعترف بدورها بالدولة الفلسطينية، علماً بانّ مساعي حصول دولة فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة تواجه معارضة أميركية في مجلس الأمن الدولي.

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