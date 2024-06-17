مساء اليوم...انطلاق المناظرات التلفزيونية بين مرشحي الانتخابات الرئاسية على الهواء مباشرا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ينطلق مساء اليوم الإثنين المناظرات التلفزيونية بين مرشحي الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 حزيران/يونيو عبر البث المباشر في تمام الساعة 20.



وسيشرح المرشحون برامجهم الانتخابية وحلول المشاكل التي تعاني منها البلاد خلال المناظرة التلفزيونية.



وستكون هناك 5 برامج مناظرة بين المرشحين للرئاسة، تبث مباشرة على التلفزيون الحكومي الإيراني.



ستبدأ المناظرات الأربع الأولى عند الساعة 20.00 وتستمر حتى الساعة 00.00.

ستبدأ المناقشة الأخيرة عند الساعة 12.30 وتستمر حتى الساعة 16.00.



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