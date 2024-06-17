لقاء مرشحي الانتخابات الرئاسية مع رئيس مجلس الخبراء القيادة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى المرشحون الستة(سعيد جليلي، محمدباقر قاليباف، عليرضا زاكاني، مسعود بزشكيان، اميرحسين قاضي زاده هاشمي وحجة الاسلام مصطفى بورمحمدي) للانتخابات الرئاسية المزمع اجراءها يوم 28 يونيو، صباح اليوم مع آية الله موحدي كرماني وتحدثوا معه.

وقال آية الله موحدي كرماني خلال هذا اللقاء: "انه يجب أن يرى الناس في المناظرات التواضع والكرامة والعزة عنكم".

وأشار رئيس مجلس خبراء القيادة الى سمات الرئيس الراحل الشهيد رئيسي واخلاقه خلال المناظرات التلفزيونية في الانتخابات الرئاسية السابقة، مضيفا: "مثال الشهيد رئيسي مفيد جداً لكم للإحتذاء به خلال المناظرات".

يذكر انها تبدأ الجولة الاولى من المناظرات التلفزيونية بين مرشحي الانتخابات الرئاسية مساء اليوم في الساعة الثامنة تماما و تستغرق لأربع ساعات.

وستقام خمس جولات من المناظرات التلفزيونية بين المرشحين ليتبين للشعب اى منهم اصلح لصعود سدة الحكم في البلاد.

/انتهى/