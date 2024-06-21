الشيخ دعموش: المقاومة في لبنان لا تخضع للتهويل ومستعدة لكل الاحتمالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رأى خلال خطبة الجمعة أنَّ على الإدارة الأميركية التي تضغط بكل ‏الوسائل من أجل إيقاف هذه الجبهات وتنقل رسائل التهديد والتهويل إلى لبنان، أن تتّخذ قرارًا فعليًا بوقف الحرب على غزة، لأنّ القرار ‏بيدها، وعندها تتوقف كل الجبهات بما فيها لبنان، وغير ذلك لن ‏يُجدي نفعًا".

وأكَّد أنَّ المقاومة في لبنان لا تخضع للتهويل ولا يمكن أن يثنيها عن ‏موقفها التهديد بحرب شاملة، وهي مستعدة لكل الاحتمالات، وهي ‏تملك من القدرات والإمكانات والمعلومات الدقيقة والمجاهدين والبيئة ‏الحاضنة والشريفة، ما يجعلها قادرة على الثبات والصمود وتحقيق ‏الانتصار بإذن الله.

واعتبر أنَّ الرسائل التي وجّهها الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في ‏خطابه الأخير أول أمس، معطوفة على ما كشفت عنه مُسيَّرة "الهدهد"، ‏واضحة وصريحة ومباشرة ويفهمها العدو جيدًا، مؤكدًا أنَّ القرار ‏بمواصلة إسناد غزّة غير قابل للنقاش ولا تراجع عنه، ولا يمكن ‏لشيء أن يؤدي إلى إيقاف جبهة لبنان إلا وقف العدوان على غزة ‏بشروط المقاومة.

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