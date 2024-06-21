الشيخ دعموش: المقاومة في لبنان لا تخضع للتهويل ومستعدة لكل الاحتمالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رأى خلال خطبة الجمعة أنَّ على الإدارة الأميركية التي تضغط بكل الوسائل من أجل إيقاف هذه الجبهات وتنقل رسائل التهديد والتهويل إلى لبنان، أن تتّخذ قرارًا فعليًا بوقف الحرب على غزة، لأنّ القرار بيدها، وعندها تتوقف كل الجبهات بما فيها لبنان، وغير ذلك لن يُجدي نفعًا".
وأكَّد أنَّ المقاومة في لبنان لا تخضع للتهويل ولا يمكن أن يثنيها عن موقفها التهديد بحرب شاملة، وهي مستعدة لكل الاحتمالات، وهي تملك من القدرات والإمكانات والمعلومات الدقيقة والمجاهدين والبيئة الحاضنة والشريفة، ما يجعلها قادرة على الثبات والصمود وتحقيق الانتصار بإذن الله.
واعتبر أنَّ الرسائل التي وجّهها الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير أول أمس، معطوفة على ما كشفت عنه مُسيَّرة "الهدهد"، واضحة وصريحة ومباشرة ويفهمها العدو جيدًا، مؤكدًا أنَّ القرار بمواصلة إسناد غزّة غير قابل للنقاش ولا تراجع عنه، ولا يمكن لشيء أن يؤدي إلى إيقاف جبهة لبنان إلا وقف العدوان على غزة بشروط المقاومة.
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