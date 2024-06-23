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٢٣‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٣ ص

السفير الإيراني يقدم أوراق اعتماده إلى ملك تايلاند

السفير الإيراني يقدم أوراق اعتماده إلى ملك تايلاند

 قدم سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بانكوك "ناصر الدين حيدري" أوراق اعتماده إلى ملك تايلاند "ماها فاجيرالونجكورن" في مراسم رسمية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار حيدري، أثناء نقله أطيب التحيات من كبار المسؤولين الإيرانيين إلى ملك تايلاند، إلى تاريخ الصداقة طويلة الأمد بين البلدين وأكد على ارادة طهران لتنمية العلاقات الشاملة بين طهران وبانكوك.

وفي رسالة مكتوبة، أشار ملك تايلاند إلى التاريخ الطويل للعلاقات الودية بين البلدين، وأكد دعمه ورجال الدولة التايلانديين الآخرين لتطوير العلاقات بين بانكوك وطهران، وتمنى النجاح والازدهار للحكومة الإيرانية والشعب الإيراني.

وفي هذه المراسم، بالإضافة إلى سفير إيران، قدم سفراء اليابان ونيبال وسنغافورة وفيتنام وأوغندا أيضًا أوراق اعتمادهم إلى ملك تايلاند في هذا اليوم.

/انتهى/

رمز الخبر 1945717

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