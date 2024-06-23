إيران تصدر لائحة اتهام ضد الولايات المتحدة في قضية الشهيد سليماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن علي القاص مهر اليوم الأحد عن صدور لائحة اتهام ضد الولايات المتحدة في قضية الشهيد سليماني، مضيفًا أن محاكمة علنية للمتهمين ستعقد خلال الشهر المقبل.

وقال رئيس دائرة العدل في محافظة طهران: “بعد جمع أكثر من 12 ألف صفحة من الوثائق، صدرت لائحة الاتهام المؤلفة من 164 صفحة ضد 73 مسؤولاً أميركياً بشأن استشهاد الحاج قاسم سليماني ورفاقه، وتمت إحالتها إلى محكمة جنايات طهران رقم 1”.

وأوضح القاصي مهر: "تم إخطار جميع المتهمين، وهم رجال دولة ومسؤولون عسكريون أمريكيون، رسميًا بالقضية وطُلب منهم تقديم محاميهم".

كما أشار إلى أن هذه القضية هي إحدى القضايا التي يتم متابعتها ضد الحكومة الأمريكية وحلفائها بسبب جرائمهم ضد الأمة الإيرانية.

في 3 يناير 2020، اغتيل الجنرال سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، مع رفاقه في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في العراق امر بها الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب.

وكان الشهيد سليماني يحظى باحترام كبير بسبب دوره الرئيسي في محاربة تنظيم داعش التكفيرية الإرهابية في المنطقة، وخاصة في العراق وسوريا.

وفي تصريحاته أيضًا، قال رئيس السلطة القضائية في طهران إن الولايات المتحدة أدينت في قضية رفعها مرضى يعانون من مرض انحلال البشرة الفقاعي النادر أو مرضى الفراشة.

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