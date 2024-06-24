كنعاني يدين الهجمات الإرهابية في جمهورية داغستان الروسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعرب ناصر كنعاني، عن تعازيه وتعاطفه مع الحكومة والشعب الروسي، وخاصة أسر الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وقال: تعتبر جمهورية إيران الإسلامية الإرهاب، أيا كان نوعه، تهديدا للمجتمع الإنساني والأمن الدولي، وتشدد على ضرورة ارادة المجتمع الدولي بشكل جدي وبذل جهود فعالة للتصدي لهذا التهديد الإنساني المشترك.

وأعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية تعرض مدينتي دربنت ومحج قلعة في داغستان لاعتداء إرهابي الليلة الماضية استهدف كنيستين أرثوذوكسيتين، وكنيسا يهوديا ومركزا لشرطة المرور ومقتل أكثر من 15 شرطيا وعدد من المدنيين.

كما أعلنت قوات الأمن في داغستان القضاء على 6 مسلحين على الأقل، 4 منهم في محج قلعة و2 في دربنت.

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