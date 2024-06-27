الخارجية الايرانية تدين محاولة الانقلاب العسكري في بوليفيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية ردا على محاولة الانقلاب في بوليفيا؛ إننا ندين الانقلاب على أسس الديمقراطية والهجوم على المؤسسات الديمقراطية والحكومة الشرعية في بوليفيا، ونؤكد على استعادة القانون والنظام وعودة السلطة إلى الحكومة الشرعية لهذا البلد.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس البوليفي لويس آرسي أن البلاد تواجه انقلابا عسكريا، وذلك بعد اقتحام مدخل القصر الوطني في بوليفيا، ودخول الجنود المبنى الرئاسي، في حين أدان الرئيس تحركات بعض وحدات الجيش.

وأكد الجنرال البوليفي زونيجا أنه سيتم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بما في ذلك الرئيسة الانتقالية السابقة آنييز.

ونقلت وكالة رويترز في وقت سابق عن جنرال عسكري في بوليفيا أنه ستكون هناك حكومة جديدة في البلاد، ولكنه أشار مع ذلك إلى أن الجيش لا يزال يعترف بالرئيس قائدا للجيش.

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