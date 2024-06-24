بوتين يرسل برقيتي شكر إلى قيادتي كوريا الديمقراطية وفيتنام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في برقية بوتين إلى كيم: "الرفيق العزيز كيم جونغ أون، نود الإعراب لكم عن خالص امتناننا على الاستقبال الرائع وكرم الضيافة الذي لقيناه والوفد المرافق لنا خلال إقامتنا في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. لقد كانت لهذه الزيارة أهمية خاصة في مواصلة الارتقاء بالعلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ إلى مستوى رفيع غير مسبوق من الشراكة الاستراتيجية الشاملة. من الآن فصاعدا، تفتح أمام بلدينا آفاق جديدة للتعاون المثمر في مختلف المجالات. وسأكون سعيدا بمواصلة حوارنا البناء وتعاوننا المكثف، واعلموا أنكم ضيف مرحب به وعزيز على أرض روسيا دوما. أتمنى لكم دوام الصحة والنجاح في أدائكم الحكومية".

وجاء في برقية بوتين إلى تو لام: "عزيزي الرفيق الأمين العام، عزيزي الرفيق الرئيس نود أن نشكركم من أعماق قلبنا على الترحيب الحار وكرم الضيافة الذي حظينا به ولا ينسى خلال زيارة الدولة التي قمنا بها إلى فيتنام والتي تركت أفضل الانطباعات عن بلادكم.

مباحثاتنا كانت بناء ومثمرة حقا ونحن على ثقة من أن تنفيذ الاتفاقيات الثنائية التي تم التوصل إليها سيسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين موسكو وهانوي، كما نتطلع إلى مواصلة العمل المشترك النشط في القضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الثنائي والدولي.

نتمنى لكم الصحة ونجاحات جديدة لصالح الشعب الفيتنامي الصديق".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد زار كوريا الديمقراطية الشعبية وفيتنام أيام 18 و19 و20 يونيو الجاري.

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