كنعاني: المشاركة الواسعة في الانتخابات تعتبر ضمان لتعزيز قوة إيران في المنطقة والعالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب ناصر كنعاني في رسالة على حسابه على الفضاء الافتراضي: الانتخابات في إيران هي مظهر من مظاهر الديمقراطية الدينية. إن الحضور الواسع للإيرانيين الأعزاء في الانتخابات، بالإضافة إلى دورهم الفعال والحاسم في إدارة البلاد، سيزيد من القدرة الوطنية على تحقيق أهداف السياسة الخارجية.

وأضاف: "لقد جاء العديد من الصحفيين من وسائل الإعلام الأجنبية البارزة والمعروفة، إدراكا منهم لأهمية الانتخابات الرئاسية، إلى إيران لمراقبة وتوضيح أبعاد هذا الحدث السياسي المهم للغاية، فضلا عن مشاركة الأمة الإيرانية العظيمة، المتفهمة، صاحبة الرؤية، والصانعة للتاريخ في هذه الانتخابات.

وأشار المتحدث باسم السلك الدبلوماسي الى حضور الصحفيين الاجنبيين إلى إيران للتغطية الإخبارية والفيديو لتطورات الانتخابات، مضيفا ان هذا الحضور يظهر أهمية مكانة إيران ودورها وتطوراتها على الساحة الإقليمية والدولية وتأثيرها على السياسة الداخلية والخارجية لإيران.

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