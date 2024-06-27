بروجردي: تعاون دول "آسيان" يؤدي إلى توسيع السلام في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شارك محمد بروجردي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اجتماع الدول الأعضاء في معاهدة الثقة في الآسيان.

وفي هذا اللقاء الذي عقد بمبادرة من لاوس بصفتها الرئيس الدوري لرابطة دول جنوب شرق آسيا في 26 يونيو عام 2024 في مقر الآسيان في جاكرتا، عبر سفير بلادنا عن وجهات نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه الآسيان.

وفي معرض شرحه لوجهات نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أكد سفير بلادنا على الرغم من أن عملية الانضمام إلى معاهدة TAC اكتملت في عام 2013 إلى 2018 ولكن مع تنصيب حكومة الشهيد رئيسي، تم التأكيد على العلاقة مع الآسيان.

وفي نهاية حديثه أعرب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن أمله في أن يؤدي تعاون دول الآسيان والدول الأخرى إلى توسيع السلام في المنطقة والعالم، وخاصة فلسطين المحتلة.

وأثناء متابعة سياسة الجوار، أخذ الشهيد رئيسي في الاعتبار العلاقة مع الحكومات الشرقية والمؤسسات الدولية، لذلك سافر الرئيس الشهيد في عام 2023 إلى إندونيسيا، وبالإضافة إلى اجتماعه مع نظيره، التقى أيضًا بالأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وقد وضعت سفارة الجمهورية الإسلامية في جاكرتا هذا الهدف على جدول الأعمال منذ العام الماضي، وهذا الأمر يمر بمراحله الإدارية.

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