للمرة الثانية على التوالي..المنتخب الايراني للتايكوندو يفوز ببطولة العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها انطلقت اليوم الاثنين، بطولة كأس العالم للتايكوندو 2024، بمشاركة منتخبات من المغرب وساحل العاج والصين والهند وإيران وكوريا الجنوبية باعتبارها البلد المضيف لهذه المسابقة في مدينة شانشون، حيث تمكن المنتخب الوطني الايراني للرجال من الدفاع بقوة عن لقبه.

وفي اليوم الأول من هذه البطولة، وفي منافسات فرق الرجال، واجه المنتخب الإيراني ساحل العاج في المباراة الأولى وفاز في جولتين متتاليتين بنتيجة 175:30 و140:80 (يتم احتساب النقاط كفريق). وتأهل إلى النهائيات. وفي المباراة النهائية، فاز منتخب بلادنا المستحق على كوريا الجنوبية بنتيجة 175-115 و140-70 وفاز بالبطولة للمرة الثانية على التوالي. وتنافسا فريقا المغرب وساحل العاج للفوز بالمركز الثالث، وأخيرا حصل المنتخب المغربي على الميدالية البرونزية.

وظهر في هذه المسابقة المنتخب الإيراني بتشكيلة مهدي عابديني ومحمد حسين يزداني وعلي خوشروش وأبو الفضل زندي في مجموعة الرجال التي يدربها رضا إيمان زاده.

واستمراراً لهذه المباريات، سيتعين على المنتخب الإيراني للسيدات، غداً مواجهة بلد المضيف في المباراة الأولى.

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