بزشكيان: سأعمل بطريقة تقضي على الفقر وتجعل الشباب ان لايغبطوا على الخارج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وسط حشد من أهالي محافظة كرمانشاه، قال المرشح للفترة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية مسعود بزشكيان: "أنتم أيها الناس فخر إيران، لقد جئنا لخدمة الشعب الإيراني".

وأضاف المرشح الرئاسي: "سأسعى إلى تحقيق حقوق كل الشعب الإيراني فردا فردا، وسنعمل بطريقة تقضي على الفقر والتمييز والفساد في البلاد، ويشارك كل الناس في إدارة البلاد، وليس فئة معينة"، مؤكدا: "سنعمل بطريقة تجعل الشباب ان لايغبطوا على الخارج بعد".

وأكد المرشح للفترة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية: "سأستعين بأفضل الخبراء والمتخصصين بغض النظر عن العرق والدين"، داعيا الجميع الى المشاركة في الانتخابات وجلب الآخرين الى صناديق الاقتراع.

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