  1. إيران
  2. السياسة
٠٣‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:١٣ م

بزشكيان: سأعمل بطريقة تقضي على الفقر وتجعل الشباب ان لايغبطوا على الخارج

بزشكيان: سأعمل بطريقة تقضي على الفقر وتجعل الشباب ان لايغبطوا على الخارج

قال مرشح الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية، مسعود بزشكيان: سأتابع مشاكل العمال والمتقاعدين والموظفين وسنعمل بطريقة تقضي على الفقر والتمييز والفساد في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وسط حشد من أهالي محافظة كرمانشاه، قال المرشح للفترة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية مسعود بزشكيان: "أنتم أيها الناس فخر إيران، لقد جئنا لخدمة الشعب الإيراني".

وأضاف المرشح الرئاسي: "سأسعى إلى تحقيق حقوق كل الشعب الإيراني فردا فردا، وسنعمل بطريقة تقضي على الفقر والتمييز والفساد في البلاد، ويشارك كل الناس في إدارة البلاد، وليس فئة معينة"، مؤكدا: "سنعمل بطريقة تجعل الشباب ان لايغبطوا على الخارج بعد".

وأكد المرشح للفترة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية: "سأستعين بأفضل الخبراء والمتخصصين بغض النظر عن العرق والدين"، داعيا الجميع الى المشاركة في الانتخابات وجلب الآخرين الى صناديق الاقتراع.

/انتهى/

رمز الخبر 1946096

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات