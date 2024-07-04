رئيس البنك المركزي: ايران جاهزة لوضع جميع قدراتها لايجاد نظام مالي جديد من قبل دول البريكس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد رئيس البنك المركزي الايراني محمد رضا فرزين على ضرورة توسيع التعاون المصرفي بين ايران وروسيا والافادة من امكانات وقدرات المنظمات الاقليمية والعملات المحلية لتفادي العقوبات الظالمة وهيمنة الدولار على التبادل التجاري الدولي داعيا الى تشكيل مؤسسة تشبه FATF بين الدول الاعضاء في بريكس.

واضاف فرزين الذي يزور روسيا اليوم الخميس امام المؤتمر المالي الروسي انه يتم حاليا مراعاة جميع القواعد المتعلقة بمكافحة غسيل الاموال بما يتطابق مع القوانين الدولية في ايران موضحا ان ايجاد مؤسسة تشبه FATF بين اعضاء بريكس يشكل فرصة جيدة للغاية لتوسيع التعاون المصرفي بين هذه الدول.

وانتقد فرزين في المؤتمرالذي شاركت فيه رئيسة البنك المركزي الروسي، التعاطي السياسي لمجموعة FATF مع ايران وروسيا وقال انه نظرا الى اقامة اجتماع بريكس برئاسة روسيا، فان ايران جاهزة لوضع جميع قدراتها وامكاناتها بتصرف روسيا للمضي قدما بالاقتراحات المشتركة بشان توسيع انشطة بريكس وايجاد نظام مالي جديد من قبل الدول الاعضاء.

واكد فرزين ان ارادة قادة البلدين للافادة من العملات المحلية في التبادل التجاري جادة، موضحا انه ان استطعنا الافادة من الروبل واليوان والدرهم والريال في التبادل بين روسيا وايران و الصين وسائر الدول، فانه سيتم ازالة عقبة كبيرة امام التجارة بين البلدين ويسهم ذلك في تعزيز التواصل بينهما.