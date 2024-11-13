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١٣‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:٥٥ م

رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام: تنفيذ بنود FATF بالکامل لن ینفع البلاد نظرا لاستمرار العقوبات

رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام: تنفيذ بنود FATF بالکامل لن ینفع البلاد نظرا لاستمرار العقوبات

صرح رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية، آية الله صادق آملي لاريجاني، ان ايران تنفذ اربعين بندا من مجموعة العمل المالي, مؤكدا ان تنفيذ الكامل لهذه البنود نظرا لاستمرار العقوبات لن ينفع البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام: "ان من أصل 42 بندا لمجموعة العمل المالي(FATF)، يتم تطبيق 40 منها في البلاد"، مستطردا بقوله: "انه نظرا لاستمرار العقوبات على البلاد، فإن تنفيذ بنود مجموعة العمل المالي وسويفت ليس لهما أي تأثير خاص".

وأوضح آية الله صادق آملي لاريجاني خلال حديثه في تجمع الناشطين الاقتصاديين في القطاع الخاص أن لدينا قضايا شكلية في عرض القضايا في مجلس تشخيص مصلحة النظام وذكر: "أن السؤال الذي يطرح نفسه هل يمكن دراسة موضوع بعد فترة مضت عليه وهل يمكننا إعادته أم لا"؟

وأكد آملي لاريجاني: "مجموعة العمل المالي تضم أكثر من 40 بندا وهي ليست عقداً، بل هي عمل مشترك"، مضيفا: "نحن لاننفذ كل قوانينها ويتم تنفيذ 40 حالة من أصل 42 في البلاد".

/انتهى/

رمز الخبر 1950730

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