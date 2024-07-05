قائد الثورة: ان شاء الله سيختار شعبنا العزيز المرشح الافضل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدلى قائد الثورة الاسلامية آية الله الخامنئي بصوته في الدقائق الأولى من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة بالحضور عند صندوق الاقتراع المتنقل رقم 110 في حسينية الإمام الخميني (رض).

وقال قائد الثورة الاسلامية في تصريحات له بعد الادلاء بصوته بالجولة الثانیة للانتخابات الرئاسية: "الحمد لله، إنه يوم جيد. يوم حضور شعبنا العزیز ومشاركته في الانتخابات، وهو أمر سياسي مهم للبلاد، سمعت أن شغف وحماسة الشعب واهتمامهم أصبح أكثر من ذي قبل، وإذا كان الأمر كذلك، فهذا أمر يبعث على السرور".

وأضاف: "إن شاء الله سيتمكن شعبنا العزيز من التصويت واختيار الأفضل وفي هذه المرحلة يجب أن تكثف جهود وإرادة الشعب حتى ينهوا العمل و إن شاء الله سيكون لنا غدا رئيس الجمهوریة وسینتخب" .

وسأل سماحته الله عز وجل أن يوفق الشعب ويزدهر البلاد و أن یجعل كل من یسعی في هذا الطريق تحت فضله ورحمته.

يذكر ان أكثر من 200 مراسل من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، بما في ذلك مراسلون من أمريكا والصين وروسيا وألمانيا وإسبانيا وإنجلترا وأفغانستان والنمسا وتركيا والكويت وهولندا والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا والعراق واليمن واليابان وفرنسا والفلبين ولبنان وقطر وعمان وأستراليا والسويد والدنمارك والهند وكوريا الجنوبية و... قاموا بتغطية تصويت قائد الثورة.

تم بث هذا البرنامج مباشرة على شبكات الإذاعة والتلفزيون للجمهورية الإسلامية الإيرانية وموقع KHAMENEI.IR وصفحاته على شبكات التواصل الاجتماعي.

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