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٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٩:٣٥ ص

رئيس البرلمان الايراني يدلي بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

رئيس البرلمان الايراني يدلي بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

ادلى رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني، محمدباقر قاليباف قبل دقائق بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ادلى رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني، محمدباقر قاليباف صباح اليوم الجمعة بصوته في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الـ14 الذي يتنافس فيها كل من المرشحين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان.

تم اجراء الجولة الانتخابات الرئاسية الايرانية الجمعة الماضية بين اربعة مرشحين هم محمد باقر قاليباف ومصطفي بور محمد وسعيد جليلي ومسعود بزشكيان، لكنه لم يتمكن اي من المرشحين من الحصول على اغلبية اصوات الناخبين، فعليه دخل سعيد جليلي ومسعود بزشكيان اللذين حصلا على اكبر أصوات في الانتخابات الى التنافس في الجولة الثانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1946129

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