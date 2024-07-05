المشاركة في الانتخابات الرئاسية تبلغ نحو 47 بالمائة حتى الساعة العاشرة والنصف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية تجاوزت 40 بالمائة وبلغت نحو 47 بالمائة بحلول الساعة العاشرة والنصف مساء.

وفي الجولة الأولى من هذه الانتخابات التي جرت بحضور 4 مرشحين، حصل " مسعود بزشكيان" على 10415991 صوتا، وسعيد جليلي على 9473298 صوتا، ومحمد باقر قاليباف على 3383340 صوتا، ومصطفى بور محمدي على 206397 صوتا، وبذلك تاهل بزشكيان وجليلي إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وقد انطلقت عملية الاقتراع في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، عند الساعة الثامنة صباحا اليوم الجمعة حسب التوقيت المحلي في مراكز الاقتراع على صعيد البلاد.

انتهى/