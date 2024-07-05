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٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:١٢ م

زيادة بنسبة 20% في مشاركة الرعايا الإيرانيين في الخارج للجولة الثانية من الانتخابات

زيادة بنسبة 20% في مشاركة الرعايا الإيرانيين في الخارج للجولة الثانية من الانتخابات

قال رئيس مقر الانتخابات في الخارج: "في الجولة الثانية شهدنا حضور المزيد من الإيرانيين في مراكز الاقتراع".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال علي رضا محمودي، رئيس مقر الانتخابات الخارجية في وزارة الخارجية: لقد شهدنا زيادة بنسبة 20٪ في الحضور في الجولة الثانية. ولهذا السبب تم اضافة صندوقين في وكالتين اسبانيتين ومطار النجف. تمت إضافة فرع آخر على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا في مكتب حماية المصالح بواشنطن.

وأضاف محمودي: "بدأنا الانتخابات في أقصى شرق نيوزيلندا، والآن يجري التصويت في أمريكا".

وقال: الوضع الأمني للفروع تحسن بشكل ملحوظ، وبناء على إرادة أبناء الوطن تمكن الزملاء في وزارة الخارجية من توفير ظروف أفضل. وتوجه المواطنون الإيرانيون من أقصى الأماكن إلى السفارات والقنصليات والفروع وأدلوا بأصواتهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1946167

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