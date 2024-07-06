رئيس وزراء باكستان: نحن مستعدون بفارغ الصبر للتعاون مع الرئيس الإيراني المنتخب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن محمد شهباز شريف في رسالة التهنئة التي بعث بها اليوم: أبعث بأصدق التهاني إلى أخي الدكتور مسعود بزشكيان لفوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وأكد شهباز شريف: إنني أتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الرئيس المنتخب الدكتور بزشكيان لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف: إن باكستان وإيران، باعتبارهما دولتين متجاورتين، تتمتعان بعلاقات وثيقة وتاريخية، لذا يجب علينا ضمان مستقبل مشرق لبلدينا من خلال التعاون متبادل المنفعة.

وفي وقت سابق، هنأ الرئيس ورئيس الجمعية الوطنية الباكستانية مسعود بزشكيان بفوزه الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في إيران في رسالتين منفصلتين وأكدا على التعاون الوثيق لرفع مستوى العلاقات بين البلدين الجارين.

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