فنزويلا تهنئ الشعب الإيراني على التزامه بالمشاركة في الانتخابات

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ وزير خارجية فنزويلا، اليوم (السبت)، في رسالة نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، الشعب الإيراني على مشاركته في الانتخابات الرئاسية.

وكتب إيفان خيل بينتو: "أن جمهورية فنزويلا البوليفارية تهنئ شعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الالتزام الذي أظهره في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 5 يوليو 2024، والتي أدت إلى فوز السيد مسعود بزشكيان رئيسا جديدا للجمهورية الاسلامية الإيرانية".

هذا وقدجرت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية امس الجمعة وتم انتخاب مسعود بزشكيان رئيسا منتخبا لإيران بحصوله على أكثر من 16 مليون صوت.

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