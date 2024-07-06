  1. إيران
  2. السياسة
٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:٠٨ ص

وزير الداخلية : الانتخابات الرئاسية جرت في اجواء آمنة ونزيهة

وزير الداخلية : الانتخابات الرئاسية جرت في اجواء آمنة ونزيهة

هنأ وزير الداخلية الايراني، احمد وحيد مسعود بزشكيان على فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، مبينا، ان الانتخابات أجريت على مستوى عالٍ جداً من الناحية الأمنية والنزاهة وسط منافسة جدية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف وزير الداخلية: "على الرغم كانت هناك تصريحات خاطئة وغير صحيحة ومحاولة البعض لإظهار أن الانتخابات غيرنزيهة، إلا أن هذه المزاعم ثبت زيفها".

وأكد وحيدي: "لقد جرت الانتخابات في اجواء آمنة ونزيهة بالكامل، وإن كل ما دار الحديث عنه قبل الانتخابات سينتهي بمحبة وتعاون وجهود حثيثة من أجل تقدم وطننا العزيز وتحقيق الآفاق الرفيعة في بلادنا".

وتابع:"نتمنى أن نكون قد وفقنا في أداء القليل من ديننا تجاه الشهداء العظام والشهيد آية الله رئيسي وشعبنا الحبيب. وسيتم إعلان عن التأييد النهائي للانتخابات من قبل مجلس صيانة الدستور، وستجرى المراحل الأخرى في وقتها الخاص".

/انتهى/

رمز الخبر 1946192

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات