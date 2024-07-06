وزير الداخلية : الانتخابات الرئاسية جرت في اجواء آمنة ونزيهة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف وزير الداخلية: "على الرغم كانت هناك تصريحات خاطئة وغير صحيحة ومحاولة البعض لإظهار أن الانتخابات غيرنزيهة، إلا أن هذه المزاعم ثبت زيفها".

وأكد وحيدي: "لقد جرت الانتخابات في اجواء آمنة ونزيهة بالكامل، وإن كل ما دار الحديث عنه قبل الانتخابات سينتهي بمحبة وتعاون وجهود حثيثة من أجل تقدم وطننا العزيز وتحقيق الآفاق الرفيعة في بلادنا".

وتابع:"نتمنى أن نكون قد وفقنا في أداء القليل من ديننا تجاه الشهداء العظام والشهيد آية الله رئيسي وشعبنا الحبيب. وسيتم إعلان عن التأييد النهائي للانتخابات من قبل مجلس صيانة الدستور، وستجرى المراحل الأخرى في وقتها الخاص".

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