زرداري: نأمل أن تصبح العلاقات الإيرانية الباكستانية أقوى خلال الفترة القادمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال آصف علي زرداري في رسالة وجهها إلى مسعود بزشكيان: أهنئك من أعماق قلبي بانتخابك رئيسا جديدا لإيران.

وأضاف: تربط بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان علاقات أخوية ونأمل أن تتعزز علاقاتنا خلال فترة رئاستكم.

وأكد زرداري أنه يتطلع إلى التعاون مع الشعب الإيراني من أجل السلام والازدهار في المنطقة.

وأصبح مسعود بزشكيان رئيساً منتخباً للشعب، بفوزه بأغلبية الأصوات في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مقر الانتخابات في البلاد النتائج النهائية لفرز الجولة الـ14 من الانتخابات الرئاسية.

ويبلغ مجموع الأصوات الواردة في جميع الفروع داخل وخارج البلاد 30 مليونا و530 ألفا و157، وعلى أساسها يكون عدد الأصوات لمسعود بزشكيان 16 مليونا و384 ألفا و403 وعدد الأصوات لسعيد جليلي 13 مليونا و538 ألف 179.

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