  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:٢٦ ص

الرئيس السوري يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان

الرئيس السوري يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان

هنأ الرئيس السوري بشار الأسد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، مؤكداً العمل على تعزيز العلاقة الإستراتيجية بين سورية وإيران وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس السوري في برقية تهنئة أرسلها للرئيس بزشكيان: “أبارك لكم ثقة الشعب الإيراني العزيز، وأبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وشعباً نجاح العملية الانتخابية، متمنياً لكم السداد والتوفيق في كل ما يحفظ أمن إيران واستقراراها ومنعتها”.

وأضاف الرئيس الأسد: “إن بلادكم المنيعة كما كانت على الدوام، هي إحدى أهم الدول التي نحرص على أن تكون العلاقة معها في أوجها لأن هذه العلاقة تستند إلى جذور رسخت عبر عقود من الاحترام المتبادل والفهم المشترك والمبادئ الثابتة، التي لطالما تمسكت بها سورية وإيران”.

وختم برقيته بالقول: “سنعمل معكم لتعزيز العلاقة الإستراتيجية السورية الإيرانية وفتح آفاق واعدة جديدة للتعاون الثنائي، وستبقى المقاومة هي النهج المشترك الذي نسير عليه صوناً لعزة بلادنا ودفاعاً عن مصالح شعوبها”.

/انتهى/

رمز الخبر 1946197

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات