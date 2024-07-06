الرئيس السوري يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس السوري في برقية تهنئة أرسلها للرئيس بزشكيان: “أبارك لكم ثقة الشعب الإيراني العزيز، وأبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وشعباً نجاح العملية الانتخابية، متمنياً لكم السداد والتوفيق في كل ما يحفظ أمن إيران واستقراراها ومنعتها”.

وأضاف الرئيس الأسد: “إن بلادكم المنيعة كما كانت على الدوام، هي إحدى أهم الدول التي نحرص على أن تكون العلاقة معها في أوجها لأن هذه العلاقة تستند إلى جذور رسخت عبر عقود من الاحترام المتبادل والفهم المشترك والمبادئ الثابتة، التي لطالما تمسكت بها سورية وإيران”.

وختم برقيته بالقول: “سنعمل معكم لتعزيز العلاقة الإستراتيجية السورية الإيرانية وفتح آفاق واعدة جديدة للتعاون الثنائي، وستبقى المقاومة هي النهج المشترك الذي نسير عليه صوناً لعزة بلادنا ودفاعاً عن مصالح شعوبها”.

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