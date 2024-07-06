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٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٠:٢١ ص

متى ستقام مراسم أداء اليمين للرئيس الايراني الجديد؟

متى ستقام مراسم أداء اليمين للرئيس الايراني الجديد؟

صرح النائب في مجلس الشورى الاسلامي، علي اكبر رنجبرزاده إن البرلمان جاهز لإجراء مراسم التنصيب، وعندما استعد الرئيس المنتخب سيقام مراسم اليمين الدستورية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار علي أكبر رنجبرزاده إلى فوز المرشح مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية وهنأه قائلا: "إن البرلمان مستعد لإقامة حفل التنصيب وبعده عندما استعد الرئيس المنتخب ستقام مراسم اليمنين الدستورةي".

وقال: "رغم عطلة البرلمان هذه الايام، إذا كان فريق الرئيس المنتخب جاهزا، فيمكن للبرلمان أن يقيم حفل التنصيب هذا الأسبوع. وسيتم دعوة الضيوف الأجانب لحضور الحقل بالتنسيق مع مجلس النواب والحكومة الحالية".

وبشأن عرض أعضاء الى الحكومة الجديدة الى البرلمان، اوضح رنجبرزاده ان هذا الموعد سيحدد بعد مراسم التنصيب وبالتنسيق بين المجلس والحكومة.

/انتهى/

رمز الخبر 1946189

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