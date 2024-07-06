بزشكيان: الطريق الصعب لن يتم تمهيده إلا بتعاطفكم وثقتكم وتعاونكم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي X ردا على نتائج الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة: "أمامنا طريق صعب ولا يمكن تجاوزه إلا بتعاطفكم وثقتكم وتعاونكم".

وتابع :" اقسم بشرفي، بأنني أمد يدي إليكم ولن أتخلى عنكم وأسألكم أيضا أن تكونوا الى جانبي في هذا الطريق".

وجرت الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية يوم امس الجمعة 5 تموز/يوليو في انحاء البلاد وفي نحو 100 دولة حول العالم لانتخاب الرئيس الايراني التاسع في الجمهورية الاسلامية من بين المرشحين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان.

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