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٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:٤٠ ص

بزشكيان: الطريق الصعب لن يتم تمهيده إلا بتعاطفكم وثقتكم وتعاونكم

بزشكيان: الطريق الصعب لن يتم تمهيده إلا بتعاطفكم وثقتكم وتعاونكم

كتب الرئيس الإيراني المنتخب إلى الشعب: لقد انتهت الانتخابات وهذه مجرد بداية الطريق. لن يتم تمهيد الطريق الصعب أمامك إلا برفقتك وتعاطفك وثقتك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي X ردا على نتائج الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة: "أمامنا طريق صعب ولا يمكن تجاوزه إلا بتعاطفكم وثقتكم وتعاونكم".

وتابع :" اقسم بشرفي، بأنني أمد يدي إليكم ولن أتخلى عنكم وأسألكم أيضا أن تكونوا الى جانبي في هذا الطريق".

وجرت الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية يوم امس الجمعة 5 تموز/يوليو في انحاء البلاد وفي نحو 100 دولة حول العالم لانتخاب الرئيس الايراني التاسع في الجمهورية الاسلامية من بين المرشحين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان.

/انتهى/

رمز الخبر 1946195

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