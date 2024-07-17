بزشكيان: سنتابع مسار تعزيز العلاقات مع قطر بجدية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان في اتصال هاتفي مع أمير قطر، في إشارة إلى وجهات النظر المشتركة والمواقف المتقاربة لإيران وقطر: كلانا يعتقد أن التفاوض وتحمل المسؤولية هو السبيل الوحيد الناجح للتوسع التعاون من أجل تعزيز استقرار وتقدم المنطقة.

وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اتصال هاتفي مع الرئيس المنتخب اليوم، وهو يهنئ مسعود بؤشكيان ويتمنى له التوفيق: العلاقات الإيرانية القطرية تاريخية وقوية وتتقدم دائما إلى الأمام، وآمل أنه بالتعاون معًا، يمكننا مواصلة وتسريع التقدم في تعاون البلدين.

وأضاف أمير قطر مرحباً بآراء الرئيس المنتخب: إن آراء فخامتكم المنشورة تحمل رسالة محبة وسلام لجميع دول المنطقة، وآمل أن نتخذ خطوات فعالة من خلال تعميق التعاون مع بعضنا البعض. تجاه حل مشاكل المنطقة والعالم، وخاصة مساعدة الشعب الفلسطيني المظلوم.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، وبينما شكر أمير قطر على رسالة التهنئة والمكالمة الهاتفية، أكد مسعود بزشكيان عزم حكومته على تطوير العلاقات مع هذا البلد وأضاف: إن التعاون بين إيران وقطر له العديد من الفوائد المتبادلة للجانبين وسوف اتابع مسار تعزيز التعاون وتعزيز العلاقات بكل جدية.

كما ثمن بزشكيان المواقف الحكيمة والمبدئية للحكومة القطرية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم.