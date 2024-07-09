اللواء موسوي: لقد وصلنا إلى حد الاكتفاء الذاتي في تلبية احتياجات الإبحار في المحيطات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء السيد عبد الرحيم موسوي، أثناء زيارته لمعرض الإنجازات العلمية والتقنية لبحرية جيش الجمهورية الإسلامية في سيرجان بمحافظة كرمان، اليوم الثلاثاء، في إشارة إلى عرض بعض هذه الإنجازات، في هذا المعرض تم صناعة ما تحتاجه البحرية للرحلات البحرية .

وصرح القائد العام للجيش: كنا نحتاج إلى أشياء كثيرة في الملاحة البحرية، لكننا اعتدنا على هذه الاحتياجات أو ظننا أنه من غير الممكن أن يكون هناك شيء من هذا القبيل، ولكن الآن لم يتم حل الاحتياجات فقط، بل نحن لقد حققنا أيضًا المزيد من التسهيلات لتلبية احتياجات الشركات المعرفية والنخب.

وأوضح: "الحمد لله وكل من يزور هذا المعرض من أبناء الشعب الإيراني سيزيد بالتأكيد أمله وحماسه في كل المجالات.

وقال اللواء موسوي: اليوم القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تشهد هذه التطورات في كافة المجالات، ونشهد المزيد من النمو والتقدم المجيد في القوات المسلحة يوما بعد يوم.

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