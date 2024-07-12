نائب أمين عام حزب الله: إسرائيل ستدفع ثمنا كبيرا

وأفادت وكالة مهر للأمباء، انه أضاف نائب أمين عام حزب الله: "ليعلم نتنياهو جيدا أنه لو أطال المعركة سيكون هناك استنزاف للكيان أكثر من الاستنزاف للمقاومة والفلسطينيين".و

أكد نعيم قاسم أن جبهة لبنان حققت الردع الكبير خلال 9 أشهر واستطاعت أن تحصر المعركة في إطار ضيق بدلا من معركة كبرى.أ

وافاد بأن جبهة لبنان أوقعت خسائر مهمة لإسرائيل سواء بنزوح نحو 100 ألف أو خسائر بالجنود والعتاد والاقتصاد.

وصرح نائب الأمين العام "اليوم كل الأنظار متجهة إلى غزة.. هل سيحصل اتفاق وقف إطلاق النار أم لا.. كل الأطراف المعنيين وافقوا على وقف إطلاق النار باستثناء نتنياهو وهناك ضغوطات كثيرة عليه من أجل أن يوافق وإلى الآن لم يعط الكلمة النهائية ويحاول أن يسوِّف".



وتابع قائلا: "إذا أردنا أن نقيِّم إن كنا ذاهبين لوقف إطلاق النار أم لا نقول إن الأمور غير واضحة حتى الآن، والمسؤولية الكبرى الآن هي على الإدارة الأمريكية فهي التي تستطيع أن ترغم نتنياهو على أن يبقى بهذا التطرف والإجرام في هذه المرحلة من أجل عقد الاتفاق".



هذا، وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قد شدد على أن "وقف إطلاق النار بالشمال مرتبط بوقف إطلاق النار في غزة".



وذكر أنهم ينتظرون نتيجة المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة وما تقبل به حركة حماس نقبل به جميعا.



وأكد نصر الله أنهم "لن يتسامحوا مع أي اعتداء على لبنان يمكن أن يقدم عليه العدو إذا حصل وقف إطلاق النار في غزة وإن كان مستبعدا، ويجب أن نبقى حذرين ونبني على أسوأ الاحتمالات ونحن تحضرنا ونتجهّز بشكل دائم ولا نكتفي بجهوزيتنا الحالية".



/انتهى/