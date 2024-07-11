الکیان الصهیوني تعتقل 12 فلسطينيا بينهم إمراة في الضفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اثني عشر فلسطينيا، بينهم سيدة خلال حملات دهم في الضفة الغربية، تخللتها اشتباكات مسلحة ومواجهات أسفرت عن عدد من الإصابات.

يواصل جيش الاحتلال حملات الدهم والاعتقالات في أنحاء الضفة الغربية، وذلك بالتوازي مع عدوانه المتواصل على قطاع غزة.

وقامت قوات الاحتلال منذ ساعات الفجر الأولى باقتحام مدينة نابلس وسط اطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز، وداهمت عدة منازل داخل مخيم بلاطة، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت شابين.

وأصيب أربعة مواطنين بينهم سيدة وطفل خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا خلال اقتحام حي الطيرة في مدينة رام الله وسط الضفة .

إلى جانب اقتحامها بلدة بيتونيا غربي رام الله، وأحياء الماصيون والطيرة، ما أدى الى اندلاع مواجهات؛ أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي الخليل، أصيب ثلاثة مواطنين، بينهم طفل خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة حلحول شمال الخليل والمواجهات التي اندلعت بين المواطنين والقوات المعتدية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حلحول، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وسط اطلاق قنابل الصوت والغاز السام، ما تسبب باشتعال النيران في أراض زراعية فلسطينية.

وفي هذا السياق، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافات وآليات خربة قلقس بمدينة الخليل، وباشرت بهدم منزل في المنطقة.

وفي منطقة الاغوار الشمالية أقدم مستوطنون على جرف أراض فلسطينية وقاموا بشق طريق استيطاني في المنطقة، فيما هدمت قوات الاحتلال عددا من المنشات في منطقة المطار شرق مدينة أريحا.

وفي قلقيلية، أعادت قوات الاحتلال اعتقال مواطنة فلسطينية خلال اقتحام منزلها في المدينة، كما داهمت القوات منزلا في بلدة عزون شرقي قلقيلية، وأخذت قياساته، وأجرت عمليات حفر بداخله.

وكذلك الحال بالنسبة لطولكرم، حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدات عنبتا شرقي مدينة طولكرم، والنزلة الشرقية، وباقة الشرقية، وعتيل، زيتا، وقفين.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شابا عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته في قرية مراح رباح، الواقعة في جنوب الضفة.

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