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١٢‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٠:٠١ م

بالفيديو والصورة...قائد الثورة يقيم المجلس الاول للعزاء الحسيني(ع) في حسينية الامام الخميني

بالفيديو والصورة...قائد الثورة يقيم المجلس الاول للعزاء الحسيني(ع) في حسينية الامام الخميني

اقيمت الليلة الأولى من مراسم عزاء الامام الحسين(عليه السلام) لمحرم هذا العام في حسينية الامام الخميني (رض) بحضور قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي والرئيس المنتخب مسعود بزشكيان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الليلة الأولى من مراسم عزاء الامام الحسين عليه السلام في حسينية الامام الخميني (رض) اقيمت بحضور قائد الثورة والرئيس الايراني المنتخب.

/انتهى/

رمز الخبر 1946438

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