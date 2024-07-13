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١٣‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٨:٢٩ ص

غزة ... مجازر جديدة واتهامات إسرائيلية لنتنياهو بإفشال الصفقة

غزة ... مجازر جديدة واتهامات إسرائيلية لنتنياهو بإفشال الصفقة

في اليوم الـ281 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال ارتكاب المجازر بحق العائلات في مختلف مناطق القطاع، في حين وثقت المصادر شهادات ووقائع لتعمد جنود الاحتلال إعدام مدنيين داخل منازلهم في حي تل الهوى، قبل انسحابهم من منطقة الصناعة بعد أسبوع من التوغل فيها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في اليوم الـ281 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال ارتكاب المجازر بحق العائلات في مختلف مناطق القطاع، في حين وثقت الجزيرة شهادات ووقائع لتعمد جنود الاحتلال إعدام مدنيين داخل منازلهم في حي تل الهوى، قبل انسحابهم من منطقة الصناعة بعد أسبوع من التوغل فيها.

ويترافق ذلك مع مواصلة المقاومة عملياتها ضد جيش الاحتلال، في أعقاب معارك ضارية أمس، إذ بثت كتائب القسام مشاهد لتدمير مقاتليها آليات ودبابات للاحتلال وقنصها جنودا، كما تضمنت المشاهد جانبا من حياة المقاتلين اليومية.

وفي إسرائيل، اتهمت عائلات المحتجزين ووسائل إعلام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعمد إفشال صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، بعد وضعه شروط جديدة من شأنها أن تنسف جهود إبرام الصفقة.

/انتهى/

رمز الخبر 1946440

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