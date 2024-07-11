ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 38٫345 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن الاحتلال الاسرائيلي "ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 50 شهيدا، و 54 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وقالت الوزارة في تصريح صحفي ، اليوم الخميس، "لا يزال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأفادت بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى (38٫345) شهيدا و (88٫295) إصابة منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر الماضي.

ودعت الوزارة ذوي شهداء ومفقودي العدوان على غزة لضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر موقع الوزارة، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلاتها.

ولليوم 279 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.